Henrique Fogaça do 'MasterChef' participa de ação solidária a pessoas com deficiência intelectual

Personalidades participam de calendário do Instituto Olga Kos. Foto: Gustavo Scatenna / Instituto Olga Kos / Divulgação

Henrique Fogaça participou de uma sessão de fotos com sua filha com deficiência, Olívia, 11, e sua cadela Granola para o calendário inclusivo de 2019 do Instituto Olga Kos (IOK), que atende pessoas com deficiência intelectual.

"Foi muito divertido o dia de hoje. Desde quando a Olívia nasceu, acho muito importante trabalhos sociais como o da inclusão, porque o mundo é cheio de preconceitos e nós estamos aqui para fazer a diferença", disse Fogaça.

O jurado já participou de algumas edições do evento beneficente Hamburgada Solidária, do Instituto Chefs Especiais, que promove a inserção de jovens com Síndrome de Down por meio da gastronomia.

Além de Fogaça, a produção do calendário conta com imagens de outras personalidades, como César Tralli, Ticiane Pinheiro, Gabigol, Rodrigo Caio, Tiago Abravanel, Duda Nagle, Lucas Mineiro e Caio Franco. A IOK afirma que ainda está fechando parcerias com outras pessoas conhecidas.

Em contato com o E+, o instituto explica que produz, anualmente, materiais com a participação de personalidades e atletas, que interagem nas fotos com pessoas com deficiência intelectual.

Confira as fotos do calendário abaixo:

* Estagiário sob supervisão de Charlise Morais