Henrique Fogaça causa polêmica após publicar foto com freiras

Pra quem esta chegando agora ⚠️ Essa foto foi feita hoje quando fui abordado na saida do Vaticano por essas duas lindas freiras brasileiras que me elogiaram pelo trabalho no Masterchef, elas fizeram a foto e eu tambem .....Eu e a minha filha Olivia fomos julgados e ofendidos por algumas pessoas que se dizem cristãs e politicamente corretas!!! Vivemos em um mundo em busca da liberdade de expressão , da igualdade e acima de tudo “O RESPEITO PELA INDIVIDUALIDADE E OPÇÃO SEXUAL DE QUALQUER SER HUMANO “ seja ele negro, branco, azul, amarelo , japones , padre , freira, católico, ateu etc etc ...e por ai vaiii...... Zelo pela indivudualidade e respeito ao próximo .... Quem não entendeu assista os videos que postei antes ..... obrigado pela compreensão .....E aqui dentro da minha conduta ,postura educação e valores vos digo : QUEM É DE VERDADE SABE QUEM É DE MENTIRA “ #falsos #moralistas #aquinão...... Esta sem trampo e gosta de falar da vida alheia ??? Corre atras que a vida pode te presentear com a verdadeira verdade do mundo Obrigado tmj “Orai por nós” #prayforus #pregapernoi

A post shared by HENRIQUE FOGAÇA (@henrique_fogaca74) on Jun 28, 2019 at 8:23am PDT