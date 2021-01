Henri Castelli segue em recuperação após fratura na mandíbula

Henri Castelli se recupera de agressão que sofreu em Alagoas, em dezembro de 2020 Foto: Twitter/ @showdavida

Henri Castelli segue em recuperação após ter sido agredido no fim do ano em Alagoas. O ator sofreu uma fratura exposta na mandíbula e precisou de cirurgia, mas ainda corre risco de ter sequelas. Ele publicou nos stories do Instagram como está sendo a recuperação.

“Seguimos recuperando”, escreveu ao mostrar o consultório de dentista, ao som de E vamos à luta, de Gonzaguinha: “Eu acredito é na rapaziada. Que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé é na fé da moçada”, diz a música.

Ele marcou a doutora Rana Saleh, que aparece nas fotos durante o tratamento. "Juntos na recuperação. Se Deus quiser chegaremos lá. Não está fácil, mas Deus é maior. E vamos vencer sem sequelas", escreveu o artista.

Henri também mostrou seu prato: “Seguimos na nossa dieta: purezinho, um pouco de peixe e ovo”. Sua última postagem no feed, de sexta, 22, ele escreveu: “Onde eu que queria estar agora, no paraíso do Brasil com meus amigos, família, e comendo a melhor gastronomia de Alagoas”.