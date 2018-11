Henri Castelli convida Rebeca Abravanel para sair

Rebeca Abravanel, filha de Silvio Santos, dono do SBT. Foto: Reprodução/YouTube

Patrícia Abravanel tentou dar uma de ‘cupida’ no Teleton 2018 e aproximar a irmã Rebeca de Henri Castelli. E o clima ‘romântico’ ainda ronda os dois. Isso porque Rebeca recebeu um convite direto do ator para saírem juntos.

A proposta aconteceu na gravação de programa no canal de Caio Fischer, no YouTube. A filha de Silvio Santos participou do quadro Pega ou Não Pega, em que deveria dizer se teria envolvimento romântico com algumas pessoas.

“Sou muito difícil, viu? Sou difícil de gostar de alguém. De ficar com alguém. Sou de capricórnio. Por isso estou solteira”, brincou Rebeca Abravanel. Caio perguntou se ela beijaria personalidades como o jogador Neymar, o cantor Leo Santana e alguns modelos. Todos receberam um ‘não’ de Rebeca. Caio perguntou se ela ficaria com Danilo Gentilli, apresentador do SBT. “Ai, meu Deus...não, não pegaria”, respondeu e abriu um largo sorriso.

Sobre Henri Castelli, o youtuber apresentou um vídeo em que o ator convida diretamente a filha de Silvio para sair. “A gente se encontra sempre pela televisão. Será que vamos nos encontrar no programa da Cris Flores, o Fábrica de Casamentos? Porque somos fortes candidatos para isso’, brinca Henri.

O ator foi além: “Acho que depois de tudo isso, podemos ser amigos. Sair para comer, beber alguma coisa. No mínimo, a gente pode se divertir com essas coincidências”. Rebeca Abravanel disse que gostou de Henri, que o achou ‘gente boa’ e concluiu: “Lógico, podemos ser amigos...sair para uma pizza”.

Assista ao vídeo: