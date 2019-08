Heloísa Périssé inicia tratamento contra câncer: 'Um dia a menos'

A atriz Heloísa Périssé. Foto: Marcos Rosa/Globo

Heloisa Périssé, que no começo de agosto revelou ter sido diagnosticada com tumor nas glândulas salivares, iniciou o tratamento contra a doença nesta segunda-feira, 26.

No Instagram, ela publicou uma mensagem para os seguidores e agradeceu por todo apoio e carinho.

"Comecei hoje o meu tratamento e graças a Deus correu tudo bem! Glória a Deus, um dia a menos!", escreveu ela no recado.

Em seguida, afirmou que dará notícias sempre que possível. "Obrigada, obrigada, obrigada por todo amor e toda torcida. Deus no comando", disse.

Heloísa Périssé revela tumor

No dia 2 de agosto, a atriz de Sob Nova Direção publicou um texto nos stories do Instagram para falar sobre seu estado de saúde. "Estou 'sumidinha', né? Pois é, a vida dá umas cambalhotas interessantes! [risos] O motivo foi um tumor nas minhas glândulas salivares e agora vou me voltar 100% para minha saúde!", contou.

Ela manteve um discurso otimista em relação à doença: "Vou fazer sessões de radioterapia, quimio[terapia], o que for e, daqui a pouco, tô a mil de novo! E ainda vamor rir muito! Porque bom humor, graças a Deus, é o meu olhar pra vida! E quero ser assim principalmente agora!", completou.