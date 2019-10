Heloisa Périssé finaliza tratamento contra câncer: 'Acabou a guerra'

A atriz Heloisa Périssé revelou em agosto de 2019 que estava tratando um tumor nas glândulas salivares. Foto: Estevam Avellar/Globo/Divulgação

Heloisa Périssé, que no começo de agosto revelou que estava com câncer nas glândulas salivares, comemorou nesta quarta-feira, 9, o fim do tratamento contra a doença. Saiba mais sobre o tumor aqui.

Desde o dia 5, a atriz faz uma contagem regressiva do processo no Instagram. "Acabou! Fim! Saí do deserto! A noite foi escura, mas o dia nasceu! Acabou a guerra! E meu corpo, meus 'soldadinhos' bravos, vai poder descansar! Como agradeço a você, corpo! Inteligência infinita! Continuo mais do que nunca com o bordão que me acompanhou esse tempo todo: nada a pedir, muito a agradecer!", escreveu ela ao publicar fotos da equipe médica.

Heloisa, de 53 anos, fez uma cirurgia para retirada da glândula salivar, passou por sessões de quimioterapia e radioterapia. Desde o começo, ela manteve um discurso otimista em relação ao processo.

"Daqui a pouco, estou a mil de novo! E ainda vamos rir muito! Porque bom humor, graças a Deus, é o meu olhar pra vida! E quero ser assim principalmente agora!", disse ela ao revelar a doença. "Como todo mundo sabe, minha fé é a coisa mais importante da minha vida, eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus! Está tudo certo! Sou forte!", completou.

Durante essas semanas de tratamento, Heloisa contou com o apoio dos amigos. Ingrid Guimarães, amiga e parceira de atuação de longa data, foi uma das pessoas que apoiaram a atriz nesse momento.

Susana Vieira, que convive com um tipo de leucemia, também deu suporte à atriz ao longo do processo. Nesta quarta-feira, ela também deixou um comentário na publicação de Heloisa: "Vitória na guerra! Parabéns! Também passei por isso e só agradeci! Deus e os médicos são maravilhosos!".

Confira o texto completo de Heloisa Périssé abaixo: