Heloisa Périssé fala sobre apoio de Ingrid Guimarães durante tratamento contra câncer

Luis Miranda interpretava Moreno, o cozinheiro do bar. Ele trabalhava para Carlos, antigo dono do bar e ex-marido de Belinha, como mordomo, mas pediu um novo emprego à personagem de Heloísa Perissé por não suportar a nova esposa do patrão. Horácio, por sua vez, era frequentador assíduo do bar, conhecido por 'pendurar' a conta com frequência, mas que estava sempre envolvido nas confusões arrumadas pela turma de 'Sob Nova Direção'.

Foto: Globo / Divulgação