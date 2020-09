Heloísa Périssé celebra um ano sem quimioterapia

A atriz Heloísa Périssé Foto: Instagram/@heloisaperisse

Heloísa Périssé comemorou nas redes sociais os últimos 12 meses que ficou sem quimiotera. A atriz fez um intenso tratamento contra um câncer nas glândulas salivares e passou por 33 sessões de radioterapia e cinco de quimioterapia.

Em novembro de 2019, ela encerrou o tratamento.

“Agora minha vida está voltando, o trem está voltando para o trilho, já voltou para o trilho, agora o trem vai só ganhar velocidade. Meu sentimento é esse: 'eu estou pronta pra voar'", disse em conversa com o médico Drauzio Varella na época.

Nesta quarta-feira, 23, Heloísa decidiu lembrar do dia em que realizou a última sessão do tratamento.

“Quero dividir com vocês essa alegria! Hoje faz um ano exatamente que fiz a última químio! Como num passe de mágica, me transporto pro passado, realizo e volto ao agora com a certeza de nada pedir, muito a agradecer”, escreveu na legenda da foto que publicou no Instagram.

