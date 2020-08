Helô Pinheiro mata a saudade da neta Rafa Justus após isolamento social imposto por coronavírus

Helô Pinheiro, a eterna garota de Ipanema, e família Foto: Instagram/@helopinheiro1

Neste domingo, 16, Helô Pinheiro usou as redes sociais para dizer o quanto estava feliz em rever parte da família após o isolamento social imposto diante do novo coronavírus.

A eterna garota de Ipanema brincou bastante com a neta Rafa Justus, fruto do primeiro relacionamento da filha, Ticiane Pinheiro, com o empresário e apresentador Roberto Justus.

“Voltar a brincar de boneca ou jogar futebol mesmo mantendo distância acalmou meu coração de tanta saudade da Rafa”, escreveu Helô no perfil oficial dela no Instagram. Ticiane não perdeu a oportunidade de comentar a foto. “Amei nosso ‘finde’. Amo vocês”, disse.

A eterna garota de Ipanema também publicou uma imagem em que aparece ao lado da piscina com a Rafa brincando pra valer. “Depois de tanto tempo em distância geográfica, hoje ainda com certa distância mas usufruindo das delícias que são nossas netas. Que Deus nos abençoe”, escreveu na legenda da foto.

Alguns seguidores comentaram: “Cuidado, ainda estamos numa pandemia, mas curte sua família que é tudo de bom”, disse um internauta. “Duas meninas mesmo”, brincou outro.

Uma semana antes, Helô Pinheiro já havia publicado uma imagem em que aparece ao lado da neta Manuella, filha de Ticiane com o apresentador da TV Globo César Tralli.

"Depois de cinco meses matando as saudades da minha netinha Manu. Desejo que tudo isso passe logo para que eu possa beijar, abraçar e pega-la no colo. Muito dificíl ficar perto sem poder tocá-la, mas pelo menos vê-la sorrindo, se divertindo, aqueceu meu coração e transbordei de amor", desabafou no Instagram.