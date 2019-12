Helga Nemetik faz desabafo por não ter ganho prêmio de R$ 250 mil do 'Popstar'

O 'Show dos Famosos', exibido dentro do 'Domingão do Faustão', teve dois vencedores em 2019: Di Ferrero e Ludmilla. O título foi dividido entre os cantores após eles terem empatado na nota dada na final, que também contou com Diogo Nogueira, Solange Almeida e Hugo Bonemer. Clique aqui para relembrar todas as apresentações do 'Show dos Famosos' em 2019.

Foto: Reprodução de 'Show dos Famosos', do 'Domingão do Faustão' (2019) / Globo