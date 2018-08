Helen Mirren sobre assédio sexual: 'Homens mostravam suas partes íntimas para mim com frequência'

Helen Mirren. Foto: REUTERS/Mike Blake

Helen Mirren falou pela primeira vez sobre os abusos e assédios sexuais que já sofreu. A atriz, de 72 anos, foi entrevistada pelo Sunday Today e disse que nunca foi assediada em Hollywood, mas quando era mais nova, homens cometiam atos obcenos na frente dela quase toda semana.

"Eu nunca sofri isso em Hollywood. Porque, quando eu entrei em Hollywood, eu tinha 30 anos. Eu era muito velha. Isso não acontece, a não ser que você seja mais nova", disse Helen. "Quando eu tinha entre 16 e 23, 24 anos, os homens mostravam suas partes íntimas para mim com frequência, eu diria que algo como... uma vez por semana. No metrô, no trem, no ônibus, andando na rua, e eu ficava, tipo, 'Eca'".

Ela ainda falou que não entende por que os homens fazem isso. "Não é como se você fosse olhar e falar: 'Ai meu Deus, essa é a coisa mais linda que eu já vi'. É o oposto. É um horror", disse Helen.