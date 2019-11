Helen Mirren se diz 'lisonjeada' por comparação com namorada de Keanu Reeves

Alexandra Grant, Keanu Reeves e Helen Mirren Foto: Christian Monterrosa/EFE/EPA | Jamie McCarthy/Getty Images/AFP

A atriz Helen Mirren, 74, contou estar honrada com a comparação com a artista plástica Alexandra Grant, 46. Apesar das quase três décadas de diferença, a segunda acabou confundida com a primeira após o namoro com o ator Keanu Reeves, 55, tornar-se público no último domingo.

“Vi a reação no Twitter e fiquei lisonjeada porque, obviamente, ela é linda”, disse a atriz na quarta-feira, 6, ao Entertainment Tonight. Ela é casada há 22 anos com o diretor Taylor Hackford.

Mirren afirmou conhecer Keanu Reeves de longa data. O ator protagonizou o filme Advogado do Diabo (1997), dirigido pelo marido da atriz. A britânica também aproveitou para elogiar o relacionamento recém-assumido. “Ele era simplesmente a pessoa mais adorável, mais amável. Alexandra é uma mulher de sorte, e tenho certeza de que ele também é um homem de sorte”.

A atriz abordou a comparação no lançamento de seu novo filme, A Grande Mentira. Ela interpreta a viúva Betty McLeish, que sofre um golpe de Roy Courtnay (Ian McKellen) após conhecê-lo online. O longa tem estreia prevista no Brasil para 5 de dezembro.