HBO vai gravar vários finais diferentes para 'Game of Thrones' para evitar spoilers

A última temporada de Game of Thrones ainda nem começou a ser gravada, mas os fãs já especulam como serão os últimos episódios - e haja teorias. Porém, para evitar spoilers, a HBO vai usar uma estratégia tradicional no mundo das séries e vai gravar diversos finais diferentes para GoT.

A informação foi confirmada pelo presidente de programação da HBO, Casey Bloys, durante uma palestra na Faculdade Moravian, na Pensilvânia, Estados Unidos, de acordo com o The Morning Call.

"Eu sei que, no fim de Game of Thrones, eles vão gravar várias versões para que ninguém realmente saiba o que acontece. Você tem que fazer isso em uma série longa. Porque, quando você está gravando algo, as pessoas sabem. Então vamos gravar várias versões e ninguém saberá qual será o verdadeiro fim", falou.

Séries como Breaking Bad, The Sopranos e Dallas também adotaram a mesma estratégia. Por enquanto, só resta aos fãs de Game of Thrones esperar: a última temporada ainda não tem data de estreia, mas tudo indica que o retorno da série será apenas em 2019.

