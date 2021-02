Hayley Williams lança novo álbum: 'Flowers for Vases / Descansos'

Hayley Williams Foto: Instagram / @yelyahwilliams

A cantora Hayley Williams, que ficou conhecida por seu trabalho com a banda Paramore no passado, lançou seu novo álbum solo nesta sexta-feira, 5, Flowers for Vases / Descansos.

"Eu escrevi e toquei cada parte deste álbum sozinha. Gravei ele inteiro no lockdown do ano passado", escreveu a cantora em seu Instagram, agradecendo também à sua equipe técnica.

Todas as músicas do novo álbum podem ser ouvidas no canal de Hayley Williams no YouTube. Ouça à música Descansos abaixo.