'Hasta Los Dientes': Camila Cabello anuncia quarto single do álbum 'Familia'

O videoclipe do quarto single do álbum 'Familia', de Camila Cabello, 'Hasta Los Dientes', será lançado na próxima sexta-feira, 13. Foto: Instagram/@camila_cabello

A cantora Camila Cabello segue promovendo seu terceiro álbum de estúdio, Familia.

Depois dos hits Don't Go Yet, Bam Bam - com o cantor Ed Sheeran -, e Psycofreak - com a cantora Willow -, chegou a vez de uma das faixas cantadas em espanhol do disco se tornar single.

A escolhida foi Hasta Los Dientes, que conta com a participação da cantora argentina Maria Becerra.

O videoclipe para o quarto single de Familia está previsto para ser lançado na próxima sexta-feira, 13.

A cantora já performou a música no especial que fez para o TikTok com músicas do novo álbum.

A agenda de Camila está cheia. A cantora foi anunciada recentemente como a atração da final da Liga dos Campeões da União das Federações Europeias de Futebol (UEFA), que acontece em Paris, na França, em 28 de maio.

Ela também lançou nesta terça-feira, 10, os bastidores da gravação do videoclipe de Pyscofreak.