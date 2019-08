Harvey Weinstein será acusado por novo caso de assédio antes de julgamento

Harvey Weinstein, em outubro de 2018, ao entrar na Suprema Corte do Estado de Nova York. Foto: Mark Lennihan/AP Photo

O ex-produtor de Hollywood Harvey Weinstein será acusado na próxima segunda-feira, 26, em um inquérito ligado ao caso pelo qual será julgado no próximo mês, afirmou um porta-voz da Promotoria Pública de Manhattan nesta quinta-feira, 22. O conteúdo do inquérito não pode ser imediatamente determinado e o porta-voz Cyrus Vance se recusou a comentar os detalhes do caso.

"Ele estará lá na segunda-feira", disse Damon Cheronis, advogado de Weinstein, referindo-se ao seu cliente. "Ele irá se declarar inocente, pois ele é inocente."

A promotoria já acusa Weinstein de ter abusado sexualmente de duas mulheres, uma em 2006 e outra em 2013. Agora, documentos do tribunal mostram que, no início do mês, promotores tentaram trazer uma nova acusação que permitiria que o júri ouvisse o depoimento de uma terceira mulher, a atriz Annabella Sciorra, que integrou o elenco da série Família Soprano e diz ter sido estuprada pelo produtor em 1993.

Weinstein, que já esteve entre os mais poderosos produtores de Hollywood, enfrentará julgamento no dia 9 de setembro em um tribunal do Estado de Nova York. Aos 67 anos, ele se declarou inocente diante de cinco acusações no primeiro inquérito, incluindo acusações de estupro e de agressão sexual predatória. Se condenado, o produtor pode enfrentar pena de prisão perpétua.

As duas mulheres do primeiro inquérito estão entre as cerca de 70 que acusam Weinstein de má conduta sexual. Algumas das acusações são de décadas atrás.