'Harry's House': Veja os horários do lançamento de cada faixa do novo disco de Harry Styles

Terceiro disco solo do cantor britânico Harry Styles, 'Harry's House' chega às plataformas musicais nesta sexta, 20. Foto: Columbia Records

O momento está chegando. Prestes a lançar o novo álbum, Harry's House, o cantor britânico Harry Styles já liberou premieres no YouTube com um "spoiler" dos horários em que cada faixa será lançada.

Harry's House chega às plataformas digitais nesta sexta-feira, 20, e é o terceiro disco solo lançado pelo artista.

Para divulgar o novo álbum, Harry vem dando dicas do que está por vir, mas todas elas vêm cheias de mistérios através do perfil You Are Home.

you are home — You Are Home (@youarehome) May 18, 2022

Além de ter lançado o hit As It Was, o britânico já apresentou duas canções do novo álbum no festival Coachella.

Com uma energia musical característica das canções dos anos 1980, Harry já assumiu em entrevistas, como a que deu à revista norte-americana Better Homes and Gardens, que o lançamento será o disco mais reflexivo até agora.

Confira o "spoiler" dos horários em que cada faixa será liberada:

Music For a Sushi Restaurant

Music For a Sushi Restaurant será a primeira canção lançada na sexta-feira e faz parte do Lado A do novo disco. Ela chega ao YouTube a 1h, no horário de Brasília.

Late Night Talking

Seis minutos depois do primeiro lançamento, Late Night Talking será liberada, a 1h06 pelo horário de Brasília. Ela também faz parte do Lado A e já foi apresentada pelo cantor durante a participação dele no Coachella.

Grapejuice

Grapejuice chegará ao YouTube a 1h12 pelo horário de Brasília. A canção também faz parte do Lado A de Harry's House.

As It Was

Apesar de já ter sido lançada, Harry programou o vídeo do áudio de As Is Was para a 1h18 no fuso de Brasília. O hit já quebrou recordes, até mesmo, no Guinness Book como a mais tocada em 24 horas na categoria masculina no Spotify.

Atualmente, a música acumula mais de 400 milhões de streams na plataforma musical e se tornou o primeiro lançamento de 2022 a conquistar o certificado de platina nos Estados Unidos, atingindo a marca de um milhão de unidades vendidas no país.

Daylight

Daylight foi programada para a 1h24 pelo horário de Brasília. A música também faz parte do Lado A do disco.

Little Freak

Little Freak sairá meia hora depois do início dos lançamentos, a 1h30 no principal fuso do Brasil. Ela também será do Lado A.

Matilda

A canção Matilda encerra a leva de lançamentos do Lado A de Harry's House, chegando ao YouTube a 1h36.

Cinema

Cinema dá início aos lançamentos do Lado B do álbum e está programada para a 1h43 pelo horário de Brasília.

Daydreaming

Daydreaming também fará parte do Lado B e chegará a 1h50 no horário de Brasília.

Keep Driving

Keep Driving virá no Lado B e chegará à plataforma de vídeos a 1h56.

Satellite

A canção Satellite chega uma hora depois do início dos lançamentos, às 2h01 pelo horário de Brasília. Ela também virá no Lado B.

Boyfriends

Boyfriends, também do Lado B, chega às 2h08. Além de Late Night Talking, a música também já foi apresentada por Harry no Coachella.

Love Of My Life

Love Of My Life vem para fechar o lançamento de Harry's House, sendo liberada às 2h14 no horário de Brasília. A canção é a última do Lado B do disco.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais