'Harry's House': Com 'um pé' nos anos 1980, Harry Styles lança novo disco

Harry Styles chamou 'Harry's House' de 'o disco mais reflexivo da carreira'. Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Está entre nós. Um dos álbuns mais aguardados do ano, Harry's House, foi lançado nesta sexta-feira, 20. A obra é o terceiro disco solo do artista britânico Harry Styles e chega após Fine Line, de 2019, e Harry Styles, de 2017.

Com influências das músicas dos anos 1980, Harry apostou em ritmos dançantes e em letras intimistas para o que chamou, em entrevista à revista norte-americana Better Homes and Gardens, de "o disco mais reflexivo da carreira".

O britânico já havia dado um "gostinho" do que estava por vir com o lançamento de As Is Was em março. A canção já chegou quebrando recordes, até mesmo, no Guinness Book e se tornou a mais ouvida em 24h na categoria masculina no Spotify.

Com o lançamento de Harry's House, porém, os fãs tiveram uma "grata surpresa": o álbum nasceu recheado de potenciais hits, como Music For a Sushi Restaurant, Matilda e Late Night Talking, música que já havia sido apresentada durante o Coachella.

Ouça o novo disco:

Fãs comemoraram o lançamento nas redes sociais

Os fãs elogiaram o novo álbum do cantor britânico e publicaram as impressões com a hashtag #HarrysHouse.

Alguns títulos do lançamento chegaram aos assuntos mais comentados do Twitter, em especial Matilda, que assumiu o segundo lugar.

Na maioria dos tweets, os fãs disseram se identificar com a letra, que fala sobre crescimento e relações familiares.

Confira algumas publicações:

E vamos de viver ouvindo essa obra chamada Harry's House #HarrysHouse pic.twitter.com/U1kBut2n3s — . (@iloveheslwt) May 20, 2022

pov: vc acabou de escutar matilda e se identificou com a letra#HarrysHouse #HarryStyles pic.twitter.com/Txr5QG8ZZW — Mili (@Mili_1617) May 20, 2022

em resumo, o álbum tá lindo. bem escrito e está certo se chamar harry's house, pois me pareceu um cafofinho confortável e muito aconchegante. as melodias contribuindo para esse ar receptivo, realçando e potencializando a voz dele, amei. #HarrysHouse — shelb४ is at harry’s cafofo (@LOKISALUT) May 20, 2022

- vc tá bem? - eu to sim :) no fone: Matilda - Harry Styles ━━━━⬤─────── 04:05 ⇆ ◁ || ▷ ↺#HarrysHouse — Nah⁷➳ ᵖʳᵒᵒᶠ ₁₀.₀₆ by h's house (@jkeimandrake) May 20, 2022

A vibe desse álbum tá simplesmente perfeita juro harry styles você nunca erra #HarrysHouse pic.twitter.com/U8UexbSk1r — maria ♡ / kenobi era (@padfootys) May 20, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais