Harry Styles substitui Shia LaBeouf no novo filme de Olivia Wilde

Harry Styles se apresentou no programa 'Today', do canal NBC, em fevereiro Foto: Brendan McDermid/ Reuters

Harry Styles, ex-integrante do One Direction e que estreou no cinema com Dunkirk (2017), substituirá Shia LaBeouf no elenco de Don't Worry Darling, o novo filme da cineasta e atriz Olivia Wilde.

O portal Deadline detalhou que LaBeouf teve que deixar o projeto devido a problemas de agenda.

Styles fará parte do thriller Don't Worry Darling que tem como protagonista Florence Pugh e Chris Pine também aparece no elenco.

Pugh dará vida neste novo filme a uma mulher que descobre algo escuro em uma área residencial aparentemente idílica do 1950 na Califórnia, nos Estados Unidos.

Styles deixou de ser apenas um ídolo jovem da banda One Direction em 2017 quando estreou nas grandes telas com o filme de guerra Dunkirk, de Christopher Nolan.

Nesse mesmo ano, o artista lançou sua carreira musical solo com o aclamado álbum Harry Styles.

Seu segundo álbum foi lançado no ano passado com o título Fine Line.

O filme da New Line Cinema será o segundo trabalho de Wilde como diretora, após sua brilhante estreia por trás das câmeras em Fora da Série (2019), uma comédia feminista estrelada por Beanie Feldstein e Kaitlyn Dever.

Fora da Série recebeu apoio unânime da crítica (tem 97% de avaliações positivas no agregador Rotten Tomatoes) e, embora não teve grande sucesso de bilheteria, levou o prêmio de melhor estreia no Prêmio Spirit Awards para filmes independentes.

Wilde, que se tornou conhecida como atriz pela série House, tem mais projetos no horizonte por trás das câmeras.

Por exemplo, a cineasta vai filmar uma biografia sobre Kerri Strug, a ginasta americana que se tornou uma das as grandes sensações dos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996.

E em meados de agosto foi revelado que Wilde assumirá a direção de um filme da Sony sobre histórias da Marvel que terá um

protagonista feminina.

Deadline assegurou que a expectativa é de que a Mulher-Aranha seja a personagem principal desse filme, mas esclareceu que não há uma confirmação oficial.