Harry Styles retornará como Eros nos próximos projetos da Marvel

Eternos introduziu ao Universo Cinematográfico da Marvel diversos personagens dos quadrinhos, incluindo Eros, o irmão de Thanos, vivido por Harry Styles. O cantor aparece apenas na cena pós-créditos e foi suficiente para deixar os fãs agitados em uma possível participação do cantor nos próximos trabalhos da franquia.

No entanto, desde que o filme chegou aos cinemas, nenhuma novidade sobre o retorno de Styles havia sido divulgada, até a San Diego Comic Con 2022, que ocorreu no último sábado, 24.

O presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, afirmou que existem muitos planos para Eros nos próximos projetos do estúdio. “As aventuras de Eros e Pip são algo que está nos animando muito”, afirmou. Ainda segundo Feige, Eros se encaixa na parte cósmica do Universo Cinematográfico Marvel.

Apesar do retorno de Harry ainda não ter uma data confirmada, ele terá dois projetos em 2022. Styles será protagonista do drama Não Se Preocupe, Querida e do romance do Amazon Prime Vídeo My Policeman baseado no livro de Bethan Roberts.

Recentemente, o cantor Harry Styles lançou seu terceiro álbum de estúdio, intitulado Harry's House, que conta com os sucessos As It Was e Late Night Talking. O músico passará pelo Brasil ainda em 2022 com sua nova turnê Love On Tour e se apresenta em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba em dezembro. Todos os ingressos se encontram esgotados.