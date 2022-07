Harry Styles mergulha em uma cama no clipe de 'Late Night Talking'; assista

Harry Styles durante o clipe de 'Late Night Talking', que foi lançado nesta quarta-feira, 13. Foto: Youtube / Harry Styles

Harry Styles lançou nesta quarta-feira, 13, o clipe oficial da música Late Night Talking, faixa do seu mais recente álbum de estúdio, Harry's House.

No vídeo, o cantor passa por diversos cenários depois de literalmente "mergulhar" em sua cama. Os visuais incluem uma guerra de travesseiros, um passeio inusitado por Londres e até Styles caindo do céu em meio a uma tempestade.

Com menos de uma hora de lançamento, o clipe já havia alcançado mais de 1 milhão de visualizações. Os responsáveis pela direção foram Bradley & Pablo, dupla que também comandou o vídeo de Watermelon Sugar.

Essa é a terceira canção do Harry's House a ganhar um videoclipe, depois de As It was e Daylight. Atualmente, Styles está apresentando o disco em uma turnê pela Europa, mas tem passagem pelo Brasil marcada para dezembro.

Confira o clipe:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais