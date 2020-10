Harry Styles lança clipe de ‘Golden’, gravado na Itália; assista

O cantor Harry Styles no clipe de 'Golden' Foto: YouTube / Reprodução

O cantor Harry Styles chegou aos assuntos mais comentados no Twitter nesta segunda-feira, 26 após lançar o clipe da música Golden. O vídeo já possui mais de 5 milhões de visualizações, atingidas em cerca de quatro horas, e rendeu muitos comentários dos fãs do artista.

Segundo a revista Vulture , o clipe foi gravado na Itália, país onde o cantor passou parte do verão, que ocorre entre os meses de junho e setembro no Hemisfério Norte. Golden é a quinta música de Fine Line, lançado em 2019, a ganhar um clipe, e é a canção que abre o último álbum do cantor.

Devido à pandemia do novo coronavírus, Harry Styles precisou adiar os shows de 2020 no México, Austrália, Nova Zelândia e América Latina, incluindo no Brasil. A turnê, com objetivo de divulgar o novo álbum, ocorrerá em 2021, dependendo da situação no ano que vem, segundo o cantor.

Tanto o nome do cantor quanto da música chegaram aos assuntos mais comentados do Twitter após o lançamento, totalizando mais de 1 milhão de publicações. “Obrigada Harry Styles por isso”, disse uma usuária. Confira outros comentários:

Obrigada Harry styles por isso, Harry styles é o melhor cantor da atualidade mais vcs não estão preparados pra essa conversa #Golden pic.twitter.com/cMkALdeby7 — Alexandre_rocha (@rocha_xnd) October 26, 2020

harry styles no mv de #Golden esse é o tweet. pic.twitter.com/aee4ccc8RU — ! (@nbhdride) October 26, 2020

Tô em um misto de emoções: feliz por a era 'Fine Line' ter sido incrível, e triste por que ela acabou. Obrigada, Harry Styles! #Golden pic.twitter.com/QEGzWxPDoa — , & is golden ✨ (@onedsummer_) October 26, 2020

tava pensando aqui se o harry tivesse gravado o mv de golden em jericoacoara ia ter aquele por do solzao no mv ia ser tudo#Golden pic.twitter.com/8V3tuMjKV1 — maria is golden ◟̽◞̽ (@heyyangell28) October 26, 2020

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais