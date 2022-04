Harry Styles lança 'As It Was', primeiro single do álbum 'Harry's House'; confira o clipe

Harry Styles em cena do clipe de 'As It Was' Foto: Youtube/ Harry Styles

Três anos após o lançamento de seu último álbum, Harry Styles está de volta. O cantor lançou a primeira música de seu novo disco, Harry's House , nesta quinta-feira, 31.

As It Was já está disponível nas plataformas digitais, assim como o clipe também já estreou no canal do Youtube do artista. O novo álbum chega no dia 20 de maio nos streamings e sucede Fine Line, que conta com o hit e vencedor do Grammy, Watermelon Sugar.

A nova era do artista foi anunciada na semana passada. Na última quarta, 23, ele havia divulgado a capa do álbum e um teaser do que está por vir, no qual aparecem registros de shows e agitação e acaba em um teatro, com o artista diante de uma casa sendo erguida.

O lançamento é bem em tempo da segunda parte da turnê Love On Tour, que passará pela Europa, Ásia, Oceania e América do Sul, encerrando os shows em dezembro, no Brasil, e que já está com todos os ingressos esgotados. Confira o clipe: