Harry Styles faz tributo a vítimas durante show em Manchester

O cantor Harry Styles Foto: Andrew Kelly / Reuters

Durante um show na cidade de Manchester, o cantor Harry Styles relembrou o atentado terrorista ocorrido durante um show da cantora Ariana Grande na cidade, em 22 de maio de 2017.

"A próxima música que nós vamos tocar, eu escrevi há alguns anos, e dei para uma cantora chamada Ariana Grande. Ela cantou algumas vezes, e agora vamos fazer nossa versão dela para vocês. Se encontrarem um jeito de se juntarem, por favor, façam isso. Eu estou com você, Manchester", disse, em determinado momento da apresentação.

Na sequência, Harry cantou Just a Little Bit of My Heart, música que compôs para um álbum de Ariana lançado em 2014. De acordo com o site Entertainment Weekly, é uma canção que ele tem tocado frequentemente em sua turnê - mas, desta vez, teve um aspecto especial por conta do episódio.

Confira o momento abaixo:

Veja também a foto que Harry postou diante do público da cidade inglesa: