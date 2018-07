Harry Styles faz guerra de comida com crianças e cães em novo clipe

O cantor Harry Styles em cena de 'Kiwi' Foto: Reprodução de cena de 'Kiwi' (2017) | YouTube / @HarryStylesVEVO

O cantor Harry Styles lançou o vídeoclipe de seu mais recente sucesso, Kiwi, nesta quarta-feira, 8.

O vídeo traz um monte de crianças vestidas com roupas formais (porém coloridas) enquanto fazem uma grande guerra de comida em um local que parece o ginásio de uma escola. No fim, o próprio Harry aparece trazendo cãezinhos para se juntar à confusão.

Os fãs adoraram o resultado, e alguns chegaram a ressaltar a diversidade das crianças escolhidas para integrar o elenco do clipe.

Confira abaixo o vídeo e também algumas reações:

o nome da música não tem nada a ver com a letra a letra não tem nada a ver com o clipe e mesmo assim fica tão bom harry styles tu é um gênio contemporâneo mesmo. #KiwiMusicVideo pic.twitter.com/YOT1yDKsfR — waiting for louis (@louistalented) 8 de novembro de 2017

Harry Styles é tão maravilhoso que transformou o #KiwiMusicVideo em um hino de inclusão e diversidade! O cantor chamou crianças de todas as regiões e raças do mundo, incluindo também uma com síndrome de down. pic.twitter.com/kHdWS5E7e4 — Federico Devito (@federicodevito) 8 de novembro de 2017

Nao acredito que Harry Styles com cara de bravo e segurando um cachorro salvou meu dia #KiwiMusicVideo pic.twitter.com/YfrJq1lCG3 — Niall Horan Brasil (@NiallHBra) 8 de novembro de 2017

você pode ser sortudo, mas você jamais será as crianças do clipe de kiwi que além de comer de graça, ainda atuaram com harry styles. #KiwiMusicVideo — waiting for louis (@louistalented) 8 de novembro de 2017

Harry Styles usando um terno da Gucci brincando de guerra de comida com várias crianças e cachorrinhos, em um clipe de uma música chamada Kiwi com uma letra nada a ver com o vídeo: ícone #KiwiMusicVideo pic.twitter.com/LhTequ2Wss — Canal Stylinson (@canalstylinson) 8 de novembro de 2017

#KiwiMusicVideo Eu Não acredito que o sorrisinho de lado do Harry salvou a minha vida. :3 AMÉM HARRY STYLES pic.twitter.com/hYILjNgHRj — ʝefferson horan (@Jsshoran) 8 de novembro de 2017