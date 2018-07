Harry Styles escorrega em kiwi no palco enquanto cantava música 'Kiwi'

Harry Styles escorregou durante show em Londres. Foto: REUTERS/Steve Marcus

Uma das músicas do primeiro álbum solo de Harry Styles é intitulada Kiwi e, por isso, os fãs estão jogando a fruta no palco durante os shows do cantor.

Porém, na última segunda-feira, 30, o kiwi quase causou um acidente: o cantor estava cantando Kiwi durante um show em Londres, Inglaterra, quando escorregou em uma fruta jogada no palco.

O momento foi gravado e compartilhado nas redes sociais pelos fãs.