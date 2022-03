Harry Styles desistiu de papel em 'Nosferatu' por conflitos de agenda

Investindo na carreira de ator, Harry Styles participaria de 'Nosferatu', mas desistiu por conflitos de agenda. Foto: Simon Dawson/REUTERS

Deslanchando na carreira de ator, Harry Styles teria mais um filme para colocar no currículo, mas acabou desistindo. De acordo com a revista The New Yorker, o cantor iria protagonizar o filme Nosferatu, remake de um clássico do cinema mudo, mas saiu da produção de última hora, alegando conflitos na agenda.

A informação foi publicada em um perfil de Robert Eggers, que será diretor do filme. Segundo o cineasta, a produção deveria ter começado em setembero de 2021, quando concedeu a entrevista à revista, mas foi pausada por tempo indeterminado. Styles atuaria ao lado de Anya Taylor-Joy, que participou do longa A Bruxa, do mesmo diretor.

A versão original de Nosferatu é considerada um clássico de terror e conta a história do vampiro Orlok em uma narrativa semelhante à de Drácula. O filme já ganhou diferentes versões ao longo da história e, em 2022, completa 100 anos desde o lançamento.

Em 2021, Styles esteve envolvido na produção de três filmes: Eternos, da Marvel, no qual fez uma participação na cena pós-créditos, Don't Worry Darling, que será lançado em setembro de 2022, e My Policeman, sem previsão de lançamento. Em 23 de março, ele anunciou que seu novo álbum, intitulado Harry's House, será lançado em 20 de maio. O cantor também iniciará uma nova etapa de sua turnê em junho, com passagem pelo Brasil marcada para dezembro.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais