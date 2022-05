Harry Styles dá festa na casa de uma fã em clipe dirigido por James Corden

Harry Styles no clipe de 'Daylight' Foto: Youtube/ The Late Late Show

Harry Styles se juntou a James Corden para provar que se pode sim fazer um clipe com apenas 300 dólares. O cantor lançou nesta sexta-feira, 27, o vídeo de Daylight.

A produção foi feita como parte de um quadro do programa de James, o The Late Late Show, e eles tinham apenas 3 horas para gravar e um orçamento de 300 dólares.

Para o clipe, eles foram para um apartamento no Brooklyn, em Nova York, e gravaram as imagens em um apartamento onde moravam quatro jovens mulheres, sendo uma delas uma grande fã do One Direction e de Harry Styles em especial.

Daylight faz parte do álbum Harry´s House. Terceiro disco da sua carreira, Styles define seu novo trabalho como "uma coleção das minhas coisas favoritas, e é definitivamente o meu álbum mais pessoal, o mais íntimo". Antes, ele lançou Fine Line (2019) e Harry Styles (2017).