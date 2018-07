Harry Styles beija James Corden durante participação no ‘Carpool Karaoke’

O cantor Harry Styles beijou o apresentador James Corden durante participação no quadro 'Carpool Karaoke' especial de Natal do 'The Late Late Show with James Corden' Foto: Cena do programa 'The Late Late Show with James Corden'/CBS

Um momento durante o Carpool Karaoke especial de Natal deixou a internet em polvorosa: o apresentador James Corden e o cantor Harry Styles se beijaram no final do popular quadro do The Late Late Show with James Corden.

Com participações de praticamente todos os convidados do quadro durante o ano, entre eles: Styles, Katy Perry, Bruno Mars, Miley Cyrus, Foo Fighters e outros, Corden cantou canções natalinas como forma de fechar o ano no programa.

Por incrível que pareça, essa não é a primeira vez que os dois se beijam: durante participação em programa da televisão inglesa em 2013, Corden e Styles também se beijaram em um dos quadros.

Veja abaixo o vídeo do Carpool Karaoke especial de Natal e algumas das reações dos fãs do cantor no Twitter.

vou estudar muito pra ser james corden um dia e beijar harry styles — lari ◟̽◞̽ (@willbeharry) 12 de dezembro de 2017

harry styles beijando o james corden, eu só consigo sentir inveja pic.twitter.com/nAgdbkEcpR — Projeto Help (@ProjetoooHelp) 12 de dezembro de 2017

harry styles beijando james corden na boca salvou meu 2017 pic.twitter.com/riwiBN8Axm — patrisia (@waslarries) 12 de dezembro de 2017

meu sonho de princesa é ser o james corden pra beijar a boca do harry styles — x (@livesbeanz) 12 de dezembro de 2017

james corden zerou a vida mais uma vez ao encostar novamente nos lábios de harry styles ou talvez ele vá morrer não sabemos do que o menino louis é capaz — mare (@lwteffects) 12 de dezembro de 2017

um dia a gente chega onde james corden chegou — Harry Styles. (@arthesrock) 12 de dezembro de 2017

Se alguém sentir alguma outra coisa além de inveja do James Corden, favor escrever aqui, pois não consigo sentir outra coisa! O tiro com o Harry Styles é para uma edição especial natalina do famoso quadro “Carpool Karaoke”. pic.twitter.com/wF5NOnEE4K — Matheus Mazzafera (@matmazzafera) 12 de dezembro de 2017

Vou colocar essa foto em um quadro e pendurar na minha parede. James Corden e Harry Styles Eh isto pic.twitter.com/2GnElSbl7x — moonshining (@moonshiniing) 12 de dezembro de 2017

eu só queria ser james corden para beijar harry styles — mariana (@mrnfernandesm) 12 de dezembro de 2017