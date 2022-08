Harry Styles anuncia show extra em São Paulo; veja como comprar

Harry Styles anunciou que fará mais uma show no País em dezembro. Foto: Hannah Mckay/ Reuters

Harry Styles anunciou nesta sexta-feira, 26, que fará uma apresentação extra no Allianz Parque, em São Paulo. O show acontece no dia 13 de dezembro.

Os ingressos estarão disponíveis a partir do dia 29 de agosto, em pré-venda para clientes com cartão Elo, a partir das 10h no site da Eventim, e às 11h na bilheteria oficial do estádio sem taxa.

Para o público geral, a venda começa em 30 de agosto, nos mesmos canais e horários. Os ingressos poderão ser adquiridos em até 5x sem juros para os clientes cartão Elo e 3x sem juros para os demais cartões de crédito.

Styles já tem apresentação marcada em São Paulo para 6 de dezembro. Em seguida, ele passa pelo Rio de Janeiro, com show na área externa da Jeunesse Arena no dia 8 de dezembro e por Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski no dia 10, para então voltar para a capital paulista para o show extra.

O cantor também adicionou 19 apresentações pela Europa e mais duas nos Estados Unidos. Ele apresenta a Love On Tour, turnê que compila faixas dos álbuns Harry's House e Fine Line, além de sucessos mais antigos. A última passagem dele pelo Brasil foi em 2018 com a Harry Styles: Live On Tour.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais