Harry Styles anuncia clipe de 'Late Night Talking'; veja prévia

Harry Styles em prévia do clipe de 'Late Night Talking'. Vídeo será lançado nesta quarta-feira, 13. Foto: Youtube / Harry Styles

Harry Styles anunciou nesta segunda-feira, 11, que lançará um clipe para a música Late Night Talking. Segundo o anúncio, o vídeo estará disponível nesta quarta, 13 de julho.

O cantor compartilhou a novidade através de um teaser em que assobia no ritmo da canção e aparece rindo, mergulhado em travesseiros e lençóis.

Late Night Talking faz parte do terceiro álbum de estúdio de Styles, intitulado Harry's House. Ela foi apresentada pela primeira vez durante um show do cantor no festival Coachella, antes mesmo do lançamento do disco.

A faixa é a terceira do álbum a ganhar um videoclipe, depois de As It Was, que quebrou o recorde de música mais reproduzida em 24 horas no Spotify, e Daylight, que ganhou um clipe amador durante o programa The Late Late Show, com James Corden.

Confira a prévia:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais