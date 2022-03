Harry Styles anuncia álbum para 20 de maio

Harry Styles liberou a capa do disco, onde ele está numa casa de ponta-cabeça. Foto: Twitter / @Harry_Styles

O cantor Harry Styles anunciou que o seu terceiro álbum será lançado no dia 20 de maio. Harry’s House teve sua capa divulgada nas redes sociais do artista nesta quarta, 23. No YouTube, ele publicou um teaser do que está por vir.

O disco vem após Fine Line, 2019, o segundo após o cantor deixar o One Direction em 2016. Na época, o Harry lançou alguns sucessos como Watermelon Sugar, que rendeu o Grammy de Melhor Performance Pop Solo. Adore You, do mesmo disco, foi indicada para Melhor Videoclipe.

O teaser de Harry’s House traz imagens das últimas vezes em que ele subiu aos palcos, suas turnês, a movimentação de cidades, carros e após muito agito, Harry acaba num teatro, sozinho, diante do cenário de uma casa sendo erguida. A capa do disco também mostra uma casa, de ponta-cabeça.