'Harry Potter': Emma Watson comenta se voltaria a mais um especial da saga

O reencontro entre Emma Watson, Daniel Radcliffe e Rupert Grint foi um marco. Foto: Eduardo Munoz/ Reuters

Em janeiro de 2022, Harry Potter ganhou seu primeiro especial e deixou os fãs bastante nostálgicos. Onze anos depois do último filme, Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2, o reencontro entre os atores foi um marco e Emma Watson parece que se animou bastante para uma possível continuação do projeto.

À Vogue, a eterna Hermione Granger confessou que não tem tanto tempo para manter contato com os colegas Daniel Radcliffe (Harry Potter) e Rupert Grint (Ron Weasley), e por isso gostaria de revê-los mais vezes.

“Ambos odeiam o WhatsApp e não são de ficar com seus celulares. Na verdade, como um trio, nós realmente tentamos ficar longe da internet, então isso não ajuda quando se trata de marcar encontros. Não temos um grupo nosso, mas estamos trocamos mensagens de vez em quando individualmente. Rupert me envia fotos de sua filha, Wednesday, e eu morro de amor", contou a atriz.

Por conta da rotina agidata, Emma deseja refazer um novo especial: “Dan e eu geralmente tentamos acalmar os nervos um do outro. Quando fomos convidados para o especial, nós dois tentamos ficar fora dos holofotes, então é bom ter o apoio um do outro, sabendo que haveria outra onda de atenção chegando. Mas não seria nada mal repetir a dose daqui a uns 20 anos. Se acontecer, estarei lá num piscar de olhos", confessou a estrela.

Harry Potter: De Volta a Hogwarts é um especial comemorativo dos 20 anos do lançamento de A Pedra Filosofal. O documentário é situado nos principais cenários da franquia cinematográfica. A produção segue disponível no catálogo do HBO Max.