Harry e William se encontrarão em homenagem aos 60 anos de Lady Di

Princesa Diana durante evento em Tuzla, na Bosnia, em 9 de agosto de 1997 Foto: Damir Sagolj/Reuters

A tensão entre príncipes Harry e William será deixada de lado para as comemorações dos 60 anos do nascimento da princesa Diana (1961-1997), em 1º de julho. Os irmãos vão inaugurar uma estátua da mãe no jardim do Palácio de Kensington, em Londres, Inglaterra, que foi residência da princesa enquanto estava casada com o príncipe Charles e onde vive hoje o casal William e Kate.

Os filhos de Lady Di não se encontram desde que o irmão mais novo abriu mão de suas responsabilidades reais e se mudou com a esposa, Meghan Markle, para a América do Norte. Atualmente o casal vive em Santa Bárbara, nos Estados Unidos, e está esperando o segundo filho.

Por causa da gravidez e da pandemia de covid-19, Harry não era esperado para as comemorações de verão da família real, mas a sua presença na homenagem à mãe foi confirmada, segundo o The Daily Express.

A estátua da princesa Diana foi encomendada por William e Harry em 2017. O artista responsável é o escultor Ian Rank-Broadley, autor da imagem da rainha Isabel II nas moedas britânicas.

Fazem parte dos eventos reais de verão o aniversário de cem anos do príncipe Philip em 10 de junho, o desfile anual de aniversário da rainha, em 12 de junho, e o Invictus Games, tradicional competição esportiva britânica fundada por Harry em 2014, já adiada para 2022. Porém, devido às condições especiais, a estada do príncipe na Inglaterra deve ser rápida.