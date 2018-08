Harry e Meghan devolvem R$ 34 milhões em presentes de casamento

Príncipe Harry e Meghan Markle devolveram mais de R$ 34 milhões em presentes de casamento enviados a eles Foto: Hannah McKay/Reuters

Apesar do príncipe Harry e sua esposa, a atriz norte-americana Meghan Markle, terem pedido doações para instituições de caridade em vez de presentes de casamento, isso não impediu que pessoas e empresas enviassem millhões de libras em recordações para o palácio de Kensington.

Por conta disso, os funcionários da família real britânica passaram as primeiras semanas após o casamento filtrando os presentes para saber os que vão ficar com o casal e quais serão devolvidos. Segundo o jornal The Daily Express, até o momento cerca de sete milhões de libras (aproximadamente R$ 34 milhões) em presentes foram retornados aos seus remetentes por serem considerados inaptos para a família real.

Pelas regras estabelecidas da família real junto com o parlamento britânico, a rainha Elizabeth II e seus familiares não podem receber nenhum presente que possa resultar em publicidade grátis para a empresa que o enviou. “O membro da família real precisa garantir que a empresa que enviou o presente não tenha o feito como forma de publicidade”, disse um assessor da família real britânica ao jornal.