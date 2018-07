Hanson fará shows no Brasil em agosto

Zac, Taylor e Isaac Hanson, em 2013 Foto: Eric Jamison/AP

É fã de Hanson? Boas notícias! A banda fará três apresentações no Brasil. No site, eles anunciaram as datas de toda sua turnê pela América Latina e nos dias 24, 25 e 26 de agosto, estarão, respectivamente, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo.

A turnê faz parte da comemoração de 25 anos de carreira dos irmãos Isaac Hanson, Jordan Taylor Hanson e Zachary Walker Hanson.

Tanto no Rio quando em Belo Horizonte as apresentações serão no Km de Vantagens Hall e a pré-venda dos ingressos será dia 30 de maio e no dia 2 de junho começa a venda de entradas. Em São Paulo, o show será no Citibank Hall, a pré-venda será no dia 30 de maio e a venda efetiva de ingressos começa no dia 9 de junho.