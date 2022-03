'Hannah Montana': série completa 16 anos; confira momentos marcantes da carreira de Miley Cyrus

A atriz Miley Cyrus posando durante a pré-estreia de 'Hannah Montana: O Filme", em abril de 2009, em Madrid. Foto: REUTERS/Paul Hanna

"You get the best of both worlds!". Quem é fã da cantora Miley Cyrus conhece bem essa frase porque ela faz parte da música, The Best Of The Both Worlds, tema de abertura da icônica série Hannah Montana, da qual ela foi protagonista.

Nesta quinta-feira, 24, se completa 16 anos que o primeiro episódio da série foi ao ar no Disney Channel e, desde lá, muita coisa mudou na vida de Miley. A cantora é uma das principais atrações do Lollapalooza Brasil 2022, no próximo sábado, 26.

Hannah Montana, durante quatro temporadas, foi transmitida de entre 2006 e 2011. O enredo conta a história de Miley Stewart, uma adolescente que esconde o segredo de ser a pop star Hannah Montana.

Emily Osment, Mitchel Musso, Jason Earles e Moises Arias. A temporada mais longa foi a terceira, com 30 episódios, e a mais curta a última, com 16. O elenco principal ainda contava com os atores Billy Ray Cyrus , que vivia o pai de Miley na série e que também é pai da cantora na vida real,A temporada mais longa foi a terceira, com 30 episódios, e a mais curta a última, com 16.

A série ainda ganhou um filme-show Hannah Montana & Miley Cyrus Show: O Melhor dos Dois Mundos (2008) e um longa metragem Hannah Montana: O Filme (2009). Nos 15 anos de aniversário do seriado, no ano passado, Miley publicou uma carta de agradecimento:

"Você foi um foguete que me levou à lua e nunca me trouxe de volta [...] Você tem todo o meu amor e minha maior gratidão. Dar vida à você durante aqueles 6 anos foi uma honra. Você foi o melhor presente que eu poderia receber. Eu te amo, Hannah Montana", dizia um trecho da carta.

Era Bangerz: a reviravolta na carreira de Miley

Em maio de 2013, Miley anunciou que o primeiro single do seu terceiro álbum de estúdio se chamaria We Can't Stop e a música foi lançada no dia 3 de junho com uma divulgação massiva, incluindo a revelação da capa do single num dos telões da Times Square, em Nova York.

A música foi um sucesso imediato e, com pouco mais de seis horas de lançamento, atingiu o topo do iTunes de mais de 30 países, o que a fez chegar no primeiro lugar no iTunes mundial. Tal feito fez com que Miley se tornasse a primeira ex-Disney de sua geração a conseguir a marca.

O videoclipe da música mostrava uma versão da artista totalmente nova e diferente da qual todos estavam acostumados até então, e a cantora começava um trabalho de desvenciliar sua imagem à de menina doce que a acompanhava desde Hannah Montana.

O álbum Bangerz foi lançado em outubro de 2013 e contou com participações de Britney Spears, Big Sean, Nelly e nomes de peso da indústria musical. Outro single do álbum que também chamou bastante a atenção no seu lançamento foi a música Wrecking Ball, onde, no videoclipe, Miley aparece sensualizando pendurada em uma bola de demolição. O video tem mais de 1 bilhão de visualizações no Youtube.

Mais um ponto que marcou a era Bangerz foi a apresentação da cantora, no dia 5 de agosto de 2013, no Video Music Awards, a premiação anual da MTV. Miley apresentou as músicas We Can’t Stop e Blurred Lines hit de verão do cantor Robin Thicke, que se juntou a Miley na apresentação.

Foi a primeira vez que a cantora mostrou seu novo visual e sua nova atitude, mais livre, rebelde e sensual. Estava decretado o "fim" de Hannah Montana - pelo menos para quem assistiu a perfomance e percebeu a nova Miley que emergia.

Miley Cyrus e Robin Thicke performando 'Blurred Lines' durante o Video Music Awards 2013, da MTV, em Nova York. Foto: REUTERS/Lucas Jackson

Outro destaque da carreira de Miley foi quando ela apostou em um estilo mais limpo, voltando às raízes country que sua família é conhecida. Younger Now foi lançado em 2017 e teve como carro-chefe a faixa Malibu.

Miley atual: entre o country, o rock e o pop

Depois de muitas fases diferentes na carreira, Miley vem se consolidando como uma artista versátil que flerta com vários estilos em busca do seu próprio lugar. Nos últimos tempos, a cantora continua tendo a influência do pop e do country nas suas composições, mas o rock vem ganhando espaço.

A faixa Nothing Breaks Like a Heart, uma parceria country-disco com o britânico Mark Ronson, lançada em 2018, já anteviu o que receberíamos de Miley nos anos seguintes. Seu último álbum de estúdio lançado em 2020, Plastic Hearts, já nos mostra essa Miley glam rock mais consolidada e é ela que os fãs verão no palco do Lolla no próximo sábado, 26.

Um vídeo que está circulando na internet mostra a cantora ensaindo a faixa Boy Don't Cry da brasileira Anitta. Será que teremos uma apresentação da dupla na passagem de Miley pelo Brasil? É o que todos nós queremos!