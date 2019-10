Halloween 2019: veja as fantasias das personalidades brasileiras

Grávida, Leticia Colin fez pintura de abóbora na barriga para comemorar o Halloween. Foto: Instagram/@leticiacolin

O tradicional Dia das Bruxas, celebrado em 31 de outubro, originou-se de um festival celta chamado Samhain. O costume, com o passar do tempo, se uniu a outras histórias, se propagou por diferentes culturas e acabou sendo chamado de Halloween. Veja aqui seis tradições pelo mundo.

No Brasil, embora não seja forte a tradição de crianças saindo pela vizinhança pedindo doces, a festa comemorativa ganha espaço entre as personalidades, que se empenham na hora de produzir uma fantasia.

Artistas como Anitta, que realizou uma grande comemoração nesta quarta-feira, 30, Leticia Colin, Isis Valverde e Carolina Dieckmann seus looks nas redes sociais.

A típica abóbora apareceu em algumas composições e a vestimenta de Mulher-Gato também ganhou destaque. Confira a seguir as fantasias das personalidades brasileiras para comemorar o Halloween:

Leticia Colin e Michel Melamed

Grávida, a atriz 'virou uma abóbora' ao fazer a pintura do fruto na barriga. O companheiro dela, o ator Michel Melamed, vestiu-se de "lenhador/espantalho", conforme definiu ela na publicação.

Anitta

A cantora promoveu uma grande festa com a presença de diversas personalidade nesta quarta-feira. A anfitriã se caracterizou de Elvira, personagem do filme de mesmo nome.

Angélica e Carolina Dieckmann

A apresentadora e a atriz apostaram na fantasia de Mulher-Gato. Carolina mostrou o look na festa do produtor de espetáculos Léo Fuchs. Quem também aderiu à personagem da DC Comics foi a atriz Barbara Fialho.

Isis Valverde

Em uma festa no Belmond Copacabana Palace, no último fim de semana, a atriz se vestiu de bruxa e impressionou com lentes de contato que deixaram seus olhos enigmáticos.

Juliana Silveira

A atriz também marcou presença na festa de Léo Fuchs e fez uma maquiagem de aranha no rosto. O marido dela, o empresário João Vergara, colocou uma máscara assustadora de palhaço.

Lais Ribeiro

A modelo, angel Victoria's Secret, surpreendeu com uma produção inspirada em Avatar. Ela pintou o corpo inteiro, transformou o cabelo, colocou adereços e reproduziu até as orelhas pontudas dos personagens.