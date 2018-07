Halle Berry faz texto emocionante sobre morte de seu gato

A atriz conheceu seu gato durante as gravações do filme 'Mulher-'Gato' Foto: Richard Showtell/Invision/AP

Halle Berry compartilhou com os fãs a morte de Playdough, seu gato de estimação. A atriz vencedora do Oscar fez um post emocionante em seu Instagram para homenagear seu gatinho, que não resistiu a um câncer no cérebro.

"Esse pequeno mudou nossa vida e nos trouxe alegria diariamente por 16 anos. A perda dele é difícil para todos nós, especialmente para meus filhos, mas é uma parte inevitável da vida", escreveu a atriz.

Halle Berry é mãe de dois filhos, Nahla e Maceo. Na foto, ela aparece com Playdough e o filho mais de novo de 3 anos. "Playdough e Maceo eram amigos. Eles tomavam café da manhã todos os dias", completou a atriz.

Halle Berry conheceu Playdough em 2004 durante as gravações de Mulher-Gato, filme protagonizado por ela. Enquanto fazia as pesquisas sobre o longa-metragem, a atiz levou para casa um dos 60 gatos que os produtores resgataram de um abrigo para usar no filme.

Veja a publicação de Halle Berry: