Hailey Bieber sobre coágulo no cérebro: 'Meu rosto começou a 'cair''

A modelo Heiley Bieber contou aos seguidores sobre o problema de saúde que enfrentou em março deste ano. Foto: Instagram/@haileybieber

A modelo Hailey Bieber decidiu contar ao público sobre o problema de saúde que enfrentou no mês de março. Em um vídeo publicado no Instagram e no YouTube nesta quarta-feira, 27, ela compartilhou detalhes do que passou e como se sentiu quando percebeu que havia algo errado.

Hailey disse que estava tomando café da manhã com o marido, Justin Bieber, quando sentiu uma sensação estranha no braço e não conseguiu explicar para o cantor o que estava ocorrendo. "Eu não conseguia falar, pois o lado direito do meu rosto começou a 'cair'', contou.

Foi quando Justin percebeu que alguma coisa estava errada e acionou o atendimento médico, que a levou de ambulância para o hospital. "Ao chegar na emergência do hospital, eu estava de volta ao normal. Conseguia falar e já não tinha sintomas no rosto e no braço", disse a modelo.

Os médicos chegaram a cogitar um derrame, mas fizeram uma bateria de exames para confirmar o diagnóstico e descobriram que ela teve um coágulo no cérebro. "É chamado Acidente Isquêmico Transitório, é como ter um mini AVC. Parecia que estava tendo um derrame, mas meu corpo foi capaz de resolvê-lo", afirmou Hailey.

Ela ainda descobriu que tinha uma abertura no coração, que foi responsável por fazer com que o coágulo chegasse ao cérebro. Os médicos fizeram um procedimento para fechar a abertura e a modelo tem tomado anticoagulantes para evitar problemas futuros.

"Me sinto ótima e aliviada por ter conseguido perceber e resolver tudo e poder seguir em frente depois dessa situação assustadora e viver a minha vida", finalizou.