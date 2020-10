Hailey Bieber faz tatuagem para homenagear o marido, Justin Bieber

Hailey e Justin Bieber comemoram o aniversário de um ano da cerimônia que celebrou o casamento do casal Foto: Danny Moloshok/Reuters | Nina Westervelt/The New York Times

O cantor Justin Bieber ganhou uma homenagem da esposa, Hailey Bieber, no último domingo, 18. A modelo, que está casada com ele há dois anos, fez duas tatuagens. Uma é a letra J, de Justin, em um dos seus dedos.

As tatuagens foram reveladas pelo tatuador Mr. K., que mostrou o resultado de seu trabalho em uma publicação no Instagram. Além da homenagem para o marido, a modelo também tatuou a palavra “beleza”, em português, em seu pescoço.

“Foi um prazer ter sua confiança para essa produção significativa”, disse o tatuador na publicação. Hailey Baldwin nasceu nos Estados Unidos, mas é filha da brasileira Kennya Deodato Baldwin, além de ser neta do produtor musical e cantor Eumir Deodato.

A homenagem de Hailey foi feita menos de um mês depois do aniversário de um ano de sua cerimônia com Justin Bieber, feita mais de um ano após o casamento no civil. No dia 30 de setembro ela publicou uma foto do evento, e fez uma declaração: “Há um ano nós tivemos o melhor casamento. Eu queria poder viver esse dia de novo e de novo”.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais