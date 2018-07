Hailey Baldwin ensina frase em português para flertar

A modelo Hailey Baldwin é norte-americana e tem mãe brasileira. Foto: Stephane Mahe/Reuters

Hailey Baldwin, de 20 anos, é norte-americana, mas nas veias dela corre sangue brasileiro por parte de mãe, a designer Kennya Baldwin. Na última segunda-feira, 6, a modelo participou do The Late Late Show, de James Corden, e o apresentador pediu que ela falasse algumas palavras em português. A jovem foi direto no flerte.

"Eu não falo fluentemente, porque mesmo meu pai, que está casado com minha mãe há 30 anos, não fala uma palavra em português, mas minha mãe e avó não falam inglês na minha frente, então eu entendo bem quando elas falam umas coisas aqui e ali", disse a modelo.

Corden, então, pergunta o que ela pode ensinar em português para eles, uma vez que o programa também recebeu os atores Matt LeBlanc, o Joey de Friends, e William H. Macy. "Eu posso ensinar vocês a flertar", sugeriu Hailey, ao que Macy se empolga com a ideia.

Confira no vídeo abaixo, a partir dos 30seg, a frase que ela ensinou:

LeBlanc diz que não faz ideia do que a frase significa e acredita ser algo "muito ruim" quando a modelo pede para ele repetir olhando para Corden. Mas ao descobrirem o significado, o apresentador diz que "não é tão ruim assim".

O ator de Friends, então, sugere que a modelo fale palavrões. "Na verdade, não sei se eu sei algum", responde Hailey, "eu não sei nem palavrões em inglês", brincou.