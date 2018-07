Há anos brigadas, Katy Perry diz que quer o 'melhor' para Taylor Swift

A cantora Katy Perry durante show na Califórnia Foto: Rich Fury/AFP

Depois de anos, a rixa entre katy Perry e Taylor Swift parece ter dado uma trégua. Pelo menos foi o que afirmou Katy em entrevista a Arianna Huffington, para o The Thrive Global Podcast. A conversa foi transmitida ao vivo por meio do reality show particular da cantora, "Witness World Wide", que faz parte da ação promocional de seu mais recente disco, "Witness".

"Eu a perdoo e peço desculpas por tudo que fiz. Espero o mesmo dela. Eu a amo e quero o melhor para ela. Taylor é uma compositora fantástica", disse katy Perry, que acredita que as diferenças entre as duas podem ser deixadas de lado. Além disso, a cantora colocou as duas como "representantes da força das mulheres".

Rivalidade. A animosidade entre as duas estrelas começou quando Taylor Swift acusou Katy Perry de ter roubado seus dançarinos, pelos quais tinha grande consideração. Perry, por sua vez, respondeu que a equipe já tinha trabalhado com ela e que só dispensou os dançarinos temporariamente pois não estava em turnê.