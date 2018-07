Gwyneth Paltrow revela ser fã de Beyoncé

A atriz revelou-se grande fã da cantora Beyoncé Foto: Bang Showbiz

A atriz Gwyneth Paltrow revelou ser uma grande fã de Beyoncé em entrevista recente ao programa 'My Favourite Song with Benjamin Hickey'. "Eu nunca canso de ouvir a música 'Drunk In Love'. Tenho calafrios com essa música, ela te faz querer dançar", contou.

No ano passado, a cantora surpreendeu os fãs ao lançar um álbum sem avisar, e a atriz revelou que já sabia o que esperar, pois tinha visto trechos das faixas e de seus videos: "Ela [Beyoncé] me mostrou o vídeo para essa música antes do álbum ser lançado. Fiquei com ela enquanto trabalhava no projeto, e sabia em geral do plano que ela tinha. Sabia que seria uma surpresa", explicou.

Paltrow também relevou ser fã de Taylor Swift: "Eu a amo. Ela é bem talentosa. Escreve as próprias músicas, possui bons valores, é uma boa menina. Eu gosto dela".