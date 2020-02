Gwyneth Paltrow faz festa com artistas em que proíbe uso de maquiagem

A atriz Gwyneth Paltrow junto com a estilista Rachel Zoe e a produtora Crystal Lourd Foto: Instagram / @gwynethpaltrow

A atriz Gwyneth Paltrow realizou na quarta-feira, 19, uma festa com diversas artistas com o objetivo de valorizar a “beleza natural”. Para isso, todas as presentes estavam sem maquiagem.

Entre as presentes no evento estavam a atriz Demi Moore, a socialite Crystal Lourd, a estilista Rachel Zoe, a cantora Samantha Ronson, a design de interiores Brigette Romanek e a artista plástica Alexandra Grant.

“Sem maquiagem, sem filtro. Um maravilhoso encontro com algumas da melhores mulheres no planeta Terra”, disse Gwyneth em uma publicação no Instagram. Ela também aproveitou para promover uma das marcas das quais é dona, a Goop, que vende produtos para cuidados com a pele, usando a hashtag #goopglow (brilho de Goop).

Apesar de Gwyneth afirmar que todos as presentes estavam sem maquiagem, alguns usuários duvidaram da afirmação, apontando possíveis produtos que, na visão deles, as artistas estariam usando. "Definitivamente tem uma maquiagem nos olhos aí", disse a usuária Jessica Oftedahl.

Gwyneth também revelou que entrevistou Alexandra Grant, que atualmente namora o ator Keanu Reeves. “Sobre ontem [dia da festa]... tive o imenso prazer de entrevistar Alexandra Grant, uma das mais brilhantes, expansivas e talentosas pensadoras que eu já tive o prazer de conversar com”, disse a atriz.

“Eu tive o prazer de conversar com Gwyneth Paltrow em frente a um grupo extraordinário de mulheres sobre ser criativa, a importância de mentores e da colaboração, construir identidades positivas para um mundo mais igualitário e, claro, amor!”, disse Grant em uma publicação.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais