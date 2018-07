Gwyneth Paltrow estaria planejando o segundo casamento e um bebê

Foto: Divulgação

A estrela de Homem de Ferro, Gwyneth Paltrow, deve se casar ainda este ano, segundo a revista Heat. A atriz assinou seu divórcio de Chris Martin, do Coldplay, na última semana, e já estaria planejando o casamento com seu atual noivo, o produtor televisivo Brad Falchuk.

Uma fonte disse à revista: "Gwyneth e Brad estão conversando seriamente sobre casamento e estão no processo de escolha de dia, provavelmente no fim do outono [americano]. Eles querem algo discreto, como em um 'deserto' para onde vão com frequência no fim de semana. Gwyneth começou a trabalhar com uma assessora. Ela é uma pessoa tradicional e quer um comprometimento adequado".

Além do casamento, Paltrow e Falchuk estariam pensando em ter um filho. "Ela também está bem ansiosa para tentar ter um bebê com Brad. Ela sempre falou em ter uma terceira criança, mesmo quando estava com Chris, mas fazer isso com Brad lhe pareceu certo. Mas, primeiro o casamento. As pessoas podem se surpreender por ela planejar casamento novamente, mas ela não se importa. Ela se sente sortuda por ter encontrado Brad", disse a fonte.

A atriz já tem dois filhos com Martin, Apple, de 12 anos e Moses, de 10 anos. Em entrevistas recentes, ela disse que "casamento é uma linda e nobre instituição" e que "absolutamente acredita em casamento".