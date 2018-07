Gwen Stefani nunca imaginou que faria tanto sucesso

Cantora no American Music Awards de 2015 Foto: Bang Showbiz

A cantora Gwen Stefani afirmou nunca acreditou que se tornaria tão famosa, e comentou sobre a importância disso não ser um de seus principais objetivos.

"Penso que singles são um mistério, e você pode pensar sobre eles o quanto quiser, mas isso não quer dizer que terá um. Não importa se trabalha com o melhor compositor do momento, como eu fiz. Isso não quer dizer que a canção será um sucesso, entende? Não funciona assim. Existe um pouco de magia nisto.", analisou.

Gwen também afirmou que nem em seus sonhos mais loucos imaginava que passaria da "garagem de seu pai": "Acho que as pessoas deveriam sempre fazer coisas genuínas para elas e para seus corações, tentando ser verdadeiras consigo mesmas, porque as pessoas se identificam."

Stefani chegou ao topo das paradas pela primeira vez em sua carreira solo com o álbum 'This is What The Truth Feels Like', mas afirmou não estar preocupada com o declínio nas vendas de discos, porque sente que pode ser mais espontânea em sites como o Itunes, onde suas músicas também fazem bastante sucesso.

Em entrevista ao Linkedin, afirmou: "Isso não me incomoda. Me sinto abençoada. Experimentei várias versões desta indústria, e eu acho que há várias oportunidades quando você possui esta plataforma para lançar apenas uma música. Se eu quisesse, poderia fazer algo como 'adivinhem o que farei neste fim de semana? uma nova canção'. E se eu realmente quisesse, aposto que poderia simplesmente colocar no Itunes".