Gwen Stefani está ajudando Adam Levine a escolher o nome de filho

Adam Levine e Behati Prinsloo estão esperando o primeiro filho. Foto: Reprodução

A cantora Gwen Stefani e Adam Levine se tornaram amigos quando trabalharam juntos no The Voice. Agora, o cantor e sua esposa, a modelo Behati Prinsloo, estão esperando o primeiro filho e Gwen está aconselhando o casal sobre o nome do bebê.

"Não sou muito boa em dar conselhos, mas tenho definitivamente visto a barriga [de Behati] crescer e estou tão feliz por eles. Estou tão animada. Adam sempre me manda mensagens de texto: 'O que acha desse nome? E quanto a esse nome?' E esse tipo de coisa. É muito divertido", disse Gwen ao site Entertainment Tonight.

Além da ajuda com a escolha de nomes, Stefani também ajuda a modelo da Victoria's Secret sobre cuidados com os filhos, já que a cantora é mãe de três crianças com o ex-marido Gavin Rossdale. "É divertido, porque tive tantas crianças. Digo algo como: 'E então isso acontece e, em seguida, isso acontece", completa Gwen.

Behati tem 26 anos e tem uma gravidez tranquila até agora, mas tem muitos desejos. Recentemente, Adam disse que "ela está comendo um monte de melancia. Um monte de melancia". O cantor já deu diversas entrevistas mostrando muita empolgação com o fato de ser pai: "Eu vou ser pai, estou animado. Vou mimar Behati...", declarou o cantor.