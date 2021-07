Gwen Stefani e Blake Shelton se casam em cerimônia íntima

Cantores são colegas no 'The Voice' Foto: Bang Showbiz

Gwen Stefani, de 51 anos, e Blake Shelton, de 46 anos, se casaram neste sábado, 3. De acordo com informações do Page Six, os artistas realizaram a celebração em Oklahoma, nos Estados Unidos.

Segundo o site, o cantor mandou constuir uma capela no rancho dele para oficializar a união. O casal de artistas estava noivo desde outubro do ano passado.

Gwen e Shelton começaram a namorar em 2015, quando trabalharam juntos como jurados do programa The Voice. Antes, em julho do mesmo ano, o músico havia pedido o divórcio de Miranda Lambert. Os dois foram casados por quatro anos.

Na mesma época, a cantora e Gavin Rossdale anunciaram que estavam se separando, após 13 anos. Eles tiveram três filhos: Kingston, de 13 anos, Zuma, 11, e Apollo, 6.

Desde que estão juntos, Shelton e Stefani fizeram parcerias em algumas músicas como Nobody But You, Happy Anywhere e You Make It Feel Like Christmas. Até o momento, nenhum dos dois compartilhou registro do casamento.