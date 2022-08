Guta Stresser planeja fazer peça sobre esclerose múltipla com Claudia Rodrigues

As atrizes Guta Stresser e Cláudia Rodrigues planejam trabalho juntas em conscientização à esclerose múltipla Foto: Instagram/@gutastresser

A atriz Guta Stresser, de 49 anos, se encontrou em Curitiba com Claudia Rodrigues, de 52 anos e anunciou no Instagram, nesta segunda, 15, que planeja fazer um trabalho para as duas atuarem juntas. As artistas são portadoras de esclerose múltipla e fizeram divulgação da campanha Agosto Laranja, mês dedicado à conscientização da doença.

"É momento de olhar para a esclerose múltipla e lutar contra o preconceito com a doença e com a gente, portadores de E.M. Eu e Claudia estamos conversando para fazer uma peça sobre o tema, com todo o humor que a gente gosta, trazendo informação e jogando luz, literalmente, sobre o tema", afirmou Guta.

Nas redes sociais a atriz celebrou o mês dedicado ao diagnóstico e a conscientização da esclerose múltipla, Agosto Laranja. "Duas atrizes diagnosticadas com esclerose múltipla, duas amigas, duas comediantes, duas esclerosadas lutando pela nossa saúde e por inclusão, lutando pelo direito à alegria, ao acesso a tratamentos dignos, justos e adequados. Cada caso é um caso, é único, cada tratamento é pessoal e nem sempre o que é bom para um é bom para o outro, mas certamente o tabu não acrescenta em nada à nossa luta”, disse Guta Stresser.

Em junho desse ano, a atriz revelou que foi diagnosticada com o distúrbio neurológico autoimune e que já apresentava sintomas sensoriais da doença. "Tinha formigamentos frequentes nos pés e nas mãos, enxaquecas fortíssimas e variações de humor", relatou.

A atriz continua dizendo que a intenção do trabalho com Claudia é desmistificar a doença e quebrar preconceitos. “Salve a arte, a cultura e a saúde! Salve o agosto laranja. Salve a amizade", comentou, concluindo que as fotos do encontro foram feitas por Adriane Bonato, namorada de Claudia.